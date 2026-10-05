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Театр Райкина vs «Нота»: кто будет кормить зрителей после судебной драмы?

В театре эстрады им. Аркадия Райкина разгорелся судебный скандал. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил, что ООО «Нота», управляющая буфетом, кафе и рестораном театра, должна вернуть помещения в первоначальный вид.

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