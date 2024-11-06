Уход, но кое-что еще: как Дмитрию Маликову удается оставаться молодым

Многие поклонники считают, что певец Дмитрий Маликов как будто не меняется с годами. Известный пластический хирург и врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировала свежие фотографии артиста и раскрыла секрет его моложавого вида.
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