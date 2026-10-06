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Царьград

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ТАСС: самолёт разведчик НАТО вновь облетел Калининградскую область

ТАСС: самолёт разведчик НАТО вновь облетел Калининградскую область

Самолёт-разведчик NATO Bombardier ARTEMIS II снова облетел Калининградскую область, используя воздушное пространство Польши и Литвы, а также нейтральные воды Балтийского моря.

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