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Психолог раскрыла способ пережить провал и не скатиться в депрессию

Психолог раскрыла способ пережить провал и не скатиться в депрессию

Часто неудачи приводят к подавленному, угнетенному состоянию, когда человеку незачем вставать утром с постели, заявила врач-психолог, медицинский психолог медицинского центра «СМ-Клиника» Любовь Крушинских.

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