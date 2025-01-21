Психолог раскрыла способ пережить провал и не скатиться в депрессию

Часто неудачи приводят к подавленному, угнетенному состоянию, когда человеку незачем вставать утром с постели, заявила врач-психолог, медицинский психолог медицинского центра «СМ-Клиника» Любовь Крушинских.
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