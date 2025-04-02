Кроссоверы Dongfeng подешевели в России на 50 — 600 тысяч рублей

В России значительно снизились цены на автомобили Dongfeng, сообщает портал "Автоновости дня". "Сильнее всего подешевел семиместный кроссовер DFSK ix7 – стоимость его единственной комплектации Premium рухнула на 600 тыс.
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