Генерал предупредил о возмездии за удары ВСУ: «Россия долбанет после месяца перемирия»

МОСКВА, 3 апреля, ФедералПресс. После заседания Совета безопасности РФ, на котором президент Владимир Путин заслушал доклад министра обороны Андрея Белоусова о нарушении Киевом договоренностей о взаимной приостановке атак на энергосистемы, Россия возобновила упреждающие удары по военным объектам Украины.