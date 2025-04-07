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Царьград

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась: 774 тыс. случаев за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России снизилась: 774 тыс. случаев за неделю

В России за неделю уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом уменьшился на 8,9%, а госпитализации снизились на 9,1%.

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