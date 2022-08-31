Россияне включили режим экономии и ждут роста расходов на еду

Около половины россиян ожидают, что в ближайшие месяцы их расходы на продукты питания вырастут. Несмотря на то, что ритейлеры сообщают о стабилизации цен, аналитики уверены, что покупатели в скором времени перейдут на режим жесткой экономии.
Около половины россиян ожидают, что в ближайшие месяцы их расходы на продукты питания вырастут. Несмотря на то, что ритейлеры сообщают о стабилизации цен, аналитики уверены, что покупатели в скором времени перейдут на режим жесткой экономии.
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