Госавтоинспекция Новосибирской области рекомендовала автомобилистам заменить летние шины на зимние при устойчивой среднесуточной температуре +5 градусов и ниже, так как в этих условиях летняя резина теряет сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.
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