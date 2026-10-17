Госавтоинспекция Новосибирской области рекомендовала автомобилистам заменить летние шины на зимние при устойчивой среднесуточной температуре +5 градусов и ниже, так как в этих условиях летняя резина теряет сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.