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Пытавший людей нацист просил пощады

Пытавший людей нацист просил пощады

Пытавший людей нацист просил пощады. Российский спецназ в приграничье Курской области уничтожил группу украинских боевиков и ещё троих взял в плен.

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Комментарии
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НЭ
Наталья Эрнст
Я думаю, что в этот раз, наши власти уж точно не помилуют фашистов-бандеровцев. Сядут в тюрьму, но не факт что выйдут. И кто его знает, что там с ними будут делать. Они ещё сами будут бога молить о смерти. А Бог отвернется, как они отвернулись от Бога.
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9 час.
Владимир Гусев
Сомневаюсь что им там будет через чур плохо. Читайте историю про послевоенный период после ВОВ - бандеровцев, автоматчиков, сучьи войны итд. Ментальность не изменилась по большому счету.
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4 час.
Валентин Щербаков
Ведь был приказ, что пленных не брать. Зачем об этом пишут,.надо расстреливать на месте....
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1 час.

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