Пытавший людей нацист просил пощады

НЭ

Наталья Эрнст

Я думаю, что в этот раз, наши власти уж точно не помилуют фашистов-бандеровцев. Сядут в тюрьму, но не факт что выйдут. И кто его знает, что там с ними будут делать. Они ещё сами будут бога молить о смерти. А Бог отвернется, как они отвернулись от Бога.