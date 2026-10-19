Шокирующее преступление произошло в провинции Уткубамба (Перу). 24-летняя Шароль Абигайль Кортес Крус, обладательница титула Miss Carnaval Utcubamba 2024, найдена мертвой в квартире, которую делила со своим бойфрендом.
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