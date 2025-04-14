Лавров высказался о позиции Токаева по вопросу территориальной целостности

В интервью газете «Коммерсантъ» глава российского МИД Сергей Лавров выразил несогласие с подходом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который, по его словам, акцентирует внимание исключительно на принципе территориальной целостности государств, игнорируя при этом важность представительства интересов всего народа правительствами этих стран.