Лавров высказался о позиции Токаева по вопросу территориальной целостности

В интервью газете «Коммерсантъ» глава российского МИД Сергей Лавров выразил несогласие с подходом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который, по его словам, акцентирует внимание исключительно на принципе территориальной целостности государств, игнорируя при этом важность представительства интересов всего народа правительствами этих стран.
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