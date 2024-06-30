Экипаж БМП-3 уничтожил в почти неприступном опорнике двух офицеров ВСУ

скриншот видео Экипаж боевой машины пехоты группировки войск "Запад" смог совершить то, что не удавалось другим подразделениям: вместе с сослуживцами они уничтожили сложный наблюдательный пункт противника вместе с двумя "серьезными" офицерами ВСУ.
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