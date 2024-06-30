РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Чтонто против войны на Украине или Гаазе её не слышно,только отщепенцев рекламирует!Министр культуры ...
  • Eduard
    Министр"Культурки" Норвегии!Министр культуры ...
  • Eduard
    Да смотреть не на что,это не Бразилия,а тощая стерва европейка!Министр культуры ...

Экипаж БМП-3 уничтожил в почти неприступном опорнике двух офицеров ВСУ

Экипаж БМП-3 уничтожил в почти неприступном опорнике двух офицеров ВСУ

скриншот видео Экипаж боевой машины пехоты группировки войск "Запад" смог совершить то, что не удавалось другим подразделениям: вместе с сослуживцами они уничтожили сложный наблюдательный пункт противника вместе с двумя "серьезными" офицерами ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх