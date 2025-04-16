Яков Кедми: Германия рискует повторить ошибки вермахта

Как США пытаются превратить войну на Украине в «торговую сделку»? Чем рискует Германия, поддерживая затягивание конфликта? Почему переговоры по Украине ведутся без участия самой Украины? Как Азербайджан бросает вызов Евросоюзу в вопросах Кавказа? На «EUROMORE» в эфире программы Александра Вальдмана бывший глава израильской разведывательной службы «Натив» Яков Кедми ответил на вопросы зрителей.
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