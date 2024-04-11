Медведев: слова Байдена об исходе конфликта на Украине - полное зло

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал слова американского президента Джо Байдена о том, что исход конфликта на Украине зависит от решения Конгресса США по финансовой помощи, абсолютным злом.
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