В Совфеде сравнили ситуацию в Румынии с политическим землетрясением

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 23 апреля сравнил появление преемника румынского политика Кэлина Джорджеску в лице лидера партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона с политическим землетрясением.
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