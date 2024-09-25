Геноцид памяти

Александр Симаков

Этот твой комментарий тема статьи навеяла?! Как тебе удалось такую логическую цепочку выстроить - от капитализма к помощи участникам ВОВ? А вообще-то смешной выгядит выплата тебе пенсии. Ты основной взнос в пенсионный фонд внёс в другой стране, другими деньгами. Ты или от пенсии откажить, или требуй, чтобы тебе её советскими рублями выплачивали, смешливый ты наш.