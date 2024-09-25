Результаты западных соцопросов об итогах Второй мировой войны просто поражают Святослав Князев На 2024 год пришлись две важные годовщины — 85-летие со дня начала Второй мировой войны и 80-летие открытия Второго фронта в Нормандии.
Геноцид памяти
Комментарии
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Регина Толстоброва
нЕ ПРИЗНАВАЛИ ОНИ НАШУ ПОБЕДУ И НЕ БУДУТ.
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1 д.
Людмила Фирстова
Старость к вам пришла одна без мудрости...Это надо же такую ложь про нашего президента написать!
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1 д.
Александр Симаков
Этот твой комментарий тема статьи навеяла?! Как тебе удалось такую логическую цепочку выстроить - от капитализма к помощи участникам ВОВ? А вообще-то смешной выгядит выплата тебе пенсии. Ты основной взнос в пенсионный фонд внёс в другой стране, другими деньгами. Ты или от пенсии откажить, или требуй, чтобы тебе её советскими рублями выплачивали, смешливый ты наш.
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20 час.
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