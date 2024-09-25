Геноцид памяти

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Комментарии
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Регина Толстоброва
нЕ ПРИЗНАВАЛИ ОНИ НАШУ  ПОБЕДУ И НЕ БУДУТ.
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1 д.
Людмила Фирстова
Старость к вам пришла одна без мудрости...Это надо же такую ложь про нашего президента написать!
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1 д.
Александр Симаков
Этот твой комментарий тема статьи навеяла?!   Как тебе удалось такую логическую цепочку выстроить  - от капитализма к помощи участникам ВОВ?  А вообще-то смешной выгядит выплата тебе пенсии. Ты основной взнос в пенсионный фонд внёс в другой стране, другими деньгами.  Ты или от пенсии откажить, или требуй, чтобы тебе её советскими рублями выплачивали, смешливый ты наш.
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20 час.

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