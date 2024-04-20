В Кузбассе начали техобслуживание Вечных огней и Огней памяти

Специалисты газораспределительной компании выполнили техобслуживание газового оборудования Вечных огней в Кемерово: на мемориале Славы воинов-кузбассовцев на Аллее Героев и у памятника Воину-Освободителю на Притомском проспекте.
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