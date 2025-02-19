Прогноз погоды в Крыму на 19 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 19 февраляВ Симферополе -2 и облачно с прояснениямиВ Севастополе 0 и малооблачноВ Евпатории 0 и малооблачноВ Черноморском -2 и облачно с прояснениямиВ Джанкое -1 и облачно с прояснениямиВ Ялте +2 и пасмурноВ Алуште +1 и облачно с прояснениямиВ Керчи -3 и пасмурно Читать … .