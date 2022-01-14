Вечерняя Москва

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Коган не планирует обсуждать, кто из фигуристов поедет на Олимпиаду

Коган не планирует обсуждать, кто из фигуристов поедет на Олимпиаду

После победы российского фигуриста Марка Кондратюка на чемпионате Европы, генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что не планирует обсуждать вопрос состава мужской команды на Олимпиаде.

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