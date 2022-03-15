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Власти Башкирии заявили о создании штаба, который займется кибербезопасностью

Власти Башкирии заявили о создании штаба, который займется кибербезопасностью

Кибербезопасностью в Башкирии займется специально созданный для этих целей штаб. Возглавит его, как и большинство штабов в Башкирии глава региона Радий Хабиров, помимо него в состав штаба войдут пятеро чиновников, а именно руководитель, а точнее исполняющий его обязанности, администрации правительства Урал Кильсенбаев, вице-премьер и по совместительству министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, Геннадий Разумикин, министр «цифры» Геннадий Разумикин, управделами Главы Башкирии Роман Ребров, а также руководитель аппарата совета общественной безопасности Башкирии.

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