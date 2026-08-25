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«Паника не нужна»: юрист объяснил, почему не стоит сдавать билеты на Канье Уэста после отмены «Газпром Арены»

«Паника не нужна»: юрист объяснил, почему не стоит сдавать билеты на Канье Уэста после отмены «Газпром Арены»

Адвокат посоветовал не возвращать билеты на концерты Канье Уэста После того как «Газпром Арена» официально отказалась проводить концерты Канье Уэста 10 и 11 октября, тысячи фанатов оказались в неопределённости.

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