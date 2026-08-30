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Пероксисомы защитили инсулин и поддержали здоровье бета-клеток поджелудочной

Пероксисомы защитили инсулин и поддержали здоровье бета-клеток поджелудочной

Исследование, опубликованное в августе 2026 года, установило, что пероксисомы — небольшие органеллы, известные прежде всего ролью в метаболизме жиров, — выполняют критически важную защитную функцию в бета-клетках поджелудочной железы.

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