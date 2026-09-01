В скандале вокруг смертельной вакцины для собак появился новый поворот

Новый поворот в скандале вокруг вакцины Мультикан-8. Она должна защищать собак от опасных инфекций, однако после прививок десятки животных погибли.
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