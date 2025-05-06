Эстонские врачи готовы к смерти пациента, лишь бы не общаться по-русски

После того, как одно из крупнейших в Эстонии медицинских учреждений демонстративно отказалось обслуживать русских пациентов на их родном языке, представители крупнейшего в стране меньшинства предсказуемо возмутились.
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