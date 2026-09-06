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Регионы России

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Германия разрабатывает национальный план противодействия беспилотникам и кибератакам

Германия разрабатывает национальный план противодействия беспилотникам и кибератакам

План включает расширение мобильных подразделений федеральной полиции, специализирующихся на борьбе с дронами, располагаемых в ключевых городах страны — Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине, Штутгарте, Дюссельдорфе, Лейпциге, Ганновере и Кельне.

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