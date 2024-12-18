Сбежал из СССР в одних плавках: судьба чемпиона Владислава Комиссарова

Летом 1965 года был совершён первый увенчавшийся успехом побег из Советского Союза. Счастье остаться живым и не быть помещённым в психиатрическую клинику улыбнулось 26-летнему Владиславу Комиссарову, задумавшему выбраться на свободу по волнам Чёрного моря.