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ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток

ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток

В ДНР из-за атак беспилотников ВСУ пострадали тринадцать мирных жителей, в том числе подросток. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 7 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс" .

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