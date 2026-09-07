ДНР под ударом ВСУ: от атак БПЛА пострадали 12 взрослых и подросток

В ДНР из-за атак беспилотников ВСУ пострадали тринадцать мирных жителей, в том числе подросток. Об этом глава региона Денис Пушилин вечером 7 сентября сообщил в своём канале на платформе "Макс" .
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