Армению ждет блокада по методике, примененной турками в Арцахе —Саркис Цатурян

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Главная цель будущей войны Турции и так называемого Азербайджана против Армении заключается в том, чтобы не только уничтожить армян, как цивилизацию, но и заблокировать Ирану кратчайший путь в Европу.
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