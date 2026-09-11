Chicago Bears, RB D'Andre Swift agree to $33.75M extension

The Chicago Bears and running back D'Andre Swift agreed to a three-year, $33.75 million contract extension, his agency announced Friday.
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