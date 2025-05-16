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Чай, яблоки, шоколад: простые продукты против высокого давления

Чай, яблоки, шоколад: простые продукты против высокого давления

Учёные выяснили, какая диета может положительно сказаться при проблемах сердечнососудистой системы.Группа исследователей из Университета Суррея (Великобритания) опубликовала результаты масштабного анализа, основанного на изучении 145 ранее проведённых научных работ.

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