🌳 Благоустройство парка «Ясная поляна» в Гаспре выполнено на 60% В рамках восстановления парка «Ясная поляна» специалисты планируют создать детские и спортивные площадки, обустроить дорожно-тропиночную сеть, обновить наружное освещение и установить малые архитектурные формы.
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