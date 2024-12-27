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Царьград

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Посол Яковенко: "Орешник" показал превосходство русской армии над ВСУ

Посол Яковенко: "Орешник" показал превосходство русской армии над ВСУ

По словам дипломата, украинский конфликт вскрыл тотальную неприязнь к России на Западе.Заданные во время спецоперации стандарты ведения войны — мощный фактор сдерживания для России.

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