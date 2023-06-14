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Близится переломный момент СВО: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 14 июня 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 476-й

Близится переломный момент СВО: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 14 июня 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 476-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 14 июня 2023 г.: СВО сегодня, день 476-й. Обзор событий: Армия РФ наступает на нескольких направлениях.

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