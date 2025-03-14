Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив с ним взаимодействие Москвы и Эр-Рияда в формате «ОПЕК плюс» и урегулирование украинского конфликта.