Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обсудив с ним взаимодействие Москвы и Эр-Рияда в формате «ОПЕК плюс» и урегулирование украинского конфликта.
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