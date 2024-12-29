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Илон Маск предлагает прямую демократию для будущих колоний на Марсе

Илон Маск предлагает прямую демократию для будущих колоний на Марсе

Основатель SpaceX Илон Маск высказался за управление Марсом на основе прямой демократии. Он предсказал посадку непилотируемых кораблей Starship на Марс через два года и назвал освоение межзвёздных перелётов критически важным для выживания человечества.

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