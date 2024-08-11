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Генпрокуратура требует арестовать принадлежащее замглавы ГУ МЧС по Кубани здание

Генпрокуратура требует арестовать принадлежащее замглавы ГУ МЧС по Кубани здание

Генпрокуратура России требует конфисковать офисное здание, в котором расположены межрайонные отделы судебных приставов, принадлежащее арестованному заместителю начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко.

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