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Айдамиров: «К судьям будет меньше вопросов, если они будут объяснять решения»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление РФС о том, что с весенней части сезона арбитры в РПЛ и Кубке России начнут объявлять свои решения по громкой связи после вмешательства ВАР.

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