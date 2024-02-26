Айдамиров: «К судьям будет меньше вопросов, если они будут объяснять решения»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление РФС о том, что с весенней части сезона арбитры в РПЛ и Кубке России начнут объявлять свои решения по громкой связи после вмешательства ВАР.