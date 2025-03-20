БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Неужели все эти западные русофобские эксперты настолько безмозглы и агрессивны против РОССИИ, что уверены в своей поб..."Это не игрушки":...
  • Юрий Золотарев
    Всю евробандероСРАНЬ следует прибивать гвоздями к стенду Истории! Чтобы корчились и дохли там на виду у всех НОРМАЛЬН...Трамп жёстко пред...
  • igor kim
    И самое лучшее решение - отправить всех мигрантов на свою Родину. Но лучшие решения не будут приняты, пока Россией  у...Мигранты заполняю...

Криминальный перекур: Что кроется за переводом генерала Попова в СИЗО

Криминальный перекур: Что кроется за переводом генерала Попова в СИЗО

Судебные манёвры — или дискредитация «белоусовской» чистки в армии? Ирина Мишина На фото: бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов и его адвокат Сергей Буйновский (справа налево) (Фото: Алексей Потицкий/ТАСС) Материал комментируют: Василий Дандыкин Виктор Литовкин Дело бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в многомиллионном хищении, приобретает неожиданный оборот.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх