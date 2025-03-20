Криминальный перекур: Что кроется за переводом генерала Попова в СИЗО

Судебные манёвры — или дискредитация «белоусовской» чистки в армии? Ирина Мишина На фото: бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов и его адвокат Сергей Буйновский (справа налево) (Фото: Алексей Потицкий/ТАСС) Материал комментируют: Василий Дандыкин Виктор Литовкин Дело бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в многомиллионном хищении, приобретает неожиданный оборот.
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