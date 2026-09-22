Генерал СБУ: «Наша служба как система прекратила своё существование»

Для Украины лучшим выходом из ситуации вокруг СБУ была бы полная ликвидация этой структуры. Об этом в эфире видеоканала ProUA заявил экс-начальник главного следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».