Православные христиане с большой радостью празднуют Рождественский Сочельник 6 января 2025 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.net6 января православные христиане отмечают Рождественский Сочельник — последний день Рождественского поста, который в Русской Православной Церкви традиционно сопровождается торжественными богослужениями.
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