Пленный боец ВСУ рассказал о формальном характере медкомиссии военных

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Гуд рассказал о проведении массовой мобилизации с принудительной доставкой в военкоматы и об отсутствии надлежащей медкомиссии при поступлении на службу.
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