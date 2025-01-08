МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. По мнению находящегося под стражей по обвинению в государственной измене депутата Верховной рады Украины Александра Дубинского, для наступления мира в стране необходимо, чтобы Владимир Зеленский оставил пост главы киевского режима.