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Живая Кубань

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Психолог объяснила, почему успешные люди могут чувствовать себя несчастными

Психолог объяснила, почему успешные люди могут чувствовать себя несчастными

Психолог объяснила, почему успешные люди могут чувствовать себя несчастнымиПсихолог Елена Каюрова объяснила, что обладатели внешних атрибутов успеха часто чувствуют себя несчастными из-за «ловушки чужих критериев».

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