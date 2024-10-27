Анджелина Джоли кардинально преобразилась ради молодого возлюбленного

Сменив образ и сияя от любви, Анджелина Джоли выглядит более счастливой, чем когда-либо. В последние годы актрису часто обсуждали из-за ее уставшего вида — многие заметили, как ей не хватает энергии, и как ее лицо стало тусклым.
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