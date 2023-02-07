Вместо Tiguan. В России начали продавать рестайлинговые кроссоверы Citroen C5 Aircross – с двигателями мощностью 130-175 л.с. и классическими «автоматами»

Дилеры в РФ начали предлагать к покупке кроссоверы Citroen C5 Aircross, причем речь о довольно свежих автомобилях – образца прошлого года, после рестайлинга, изменившего переднюю часть кузова и вылившегося в ряде доработок по части оснащения.