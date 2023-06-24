Отличившихся военнослужащих добровольческого батальона «Тигр» наградили государственными наградами

Военнослужащим на передовых позициях представителями командования группировки войск «Восток» были вручены Ордена Мужества, медали «За отвагу», медали Суворова, знаки отличия «Георгиевский Крест» IV степени, медали Ордена «За заслуги перед Отечеством».
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