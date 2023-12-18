Продвижение продукции ´Белшины´.

В Хошимине с 7 по 9 декабря проходила XXI Международная выставка Vietnam Expo 2023. Она охватила различные отрасли: пищевую промышленность, сельское хозяйство, машиностроение, электронику, металлургию, научно-технические разработки, медицину и фармацевтику, товары для дома и другие услуги.