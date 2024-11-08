Число жертв пожара в центре Санкт-Петербурга возросло до четырёх

В Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что в Санкт-Петербурге в результате огня, вспыхнувшего в коммунальной квартире на 5-й Советской, четверо человек, включая ребенка, стали жертвами трагедии.
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