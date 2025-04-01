Неудачный матч Матвея.Российский вратарь Матвей Сафонов второй матч подряд вышел в основе «ПСЖ»: сначала в чемпионате против «Сент-Этьена», теперь в полуфинале Кубка — против «Дюнкерка».
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